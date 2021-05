Il terzo posto è sfumato. E con esso la Conference League. Per Maurizio Jacobacci il campionato del Lugano non è però ancora un pezzo da collezione. Da spolverare nelle serate malinconiche. No, il valore della stagione bianconera può essere rivisto al rialzo. In tutti i sensi. Prospettare una formazione sperimentale a Lucerna, magari infarcita con qualche neofita, non è insomma un tema per l’allenatore dei ticinesi. «Credete che non ci interessi conquistare i tre punti? Che i 200.000 franchi in più garantiti dal 4. posto siano sacrificabili sull’altare del turnover?». «Jaco» è carico, proprio così. «Non snobberemo l’ultima partita del torneo» assicura. «Ci teniamo a finire nel migliore dei modi. E il perché è presto detto. Tre punti ci proietterebbero a quota 49. Migliorando così il risultato già positivo dello scorso anno». Allora i punti erano stati 47, sinonimo di quinta posizione. «Riuscire a salire di uno scalino, Losanna permettendo, sarebbe dunque un grande traguardo» sottolinea l’ex Bellinzona. «Chiudere in bellezza, a mio avviso, rappresenterebbe un importante segnale anche per il futuro. In un certo senso, lancerebbe già il prossimo campionato». Okay. Ma quale staff tecnico beneficerebbe di un simile slancio? Quello attuale o un gruppo orfano di Jacobacci? Il diretto interessato, al solito, dribbla la questione. «Semplicemente non ne abbiamo ancora discusso concretamente. Prima serve chiarezza sul fronte societario. Poi arriverà il momento delle valutazioni. Comprese, se del caso, quelle sulle condizioni sportive per proseguire o meno insieme».

Altri colleghi, intanto, cambieranno aria. Gerardo «Gerry» Seoane farà il grande salto in Bundesliga, sponda Leverkusen. Giorgio Contini dovrà salutare Losanna. E un rimescolamento delle carte - tenuto anche conto delle panchine di GC o Sion - è tutto fuorché inimmaginabile in Svizzera. Bene. A fronte di così tante caselle da riempire, Maurizio Jacobacci - un contratto che scade il 30 giugno - che fa? «Ho la fortuna di potermi concentrare sul campo. Insomma, quello che sta accendendo altrove - ora - non mi tocca. A muoversi in quest’ambito, semmai, è il mio agente. È chiaro che la questione rientra tra i suoi compiti».

Il cahier des charges di Jacobacci, dicevamo, prevede invece la trasferta di Lucerna. «Lunedì i nostri avversari saranno impegnati nella finale di Coppa Svizzera, è vero. Questo, tuttavia, ci deve importare poco. Chi scenderà in campo dovrà dare tutto per centrare i tre punti. Dopodiché, a partita in corso e in base al risultato, rifletteremo sull’eventuale inserimento di qualche giovane». Al netto del minutaggio di quel o quell’altro giocatore, per «Jaco» la stagione del Lugano «rimarrà comunque egregia». E, ammette, non priva di rimpianti. «Se penso al Servette, che chiuderà terzo e si misurerà in Europa, non posso non rammaricarmi. In fondo con i granata ce la siamo sempre giocata alla pari. Anzi, spesso abbiamo fatto la partita e condotto nel punteggio». In occasione dell’ultimo scontro con i ginevrini, tutto è invece andato per il verso sbagliato. «Quella sconfitta a Cornaredo, figlia di un episodio sfortunato, è stata una mazzata dal punto di vista mentale» osserva l’allenatore dei bianconeri. «Una mazzata perché in quel momento del campionato contava proprio la testa. Noi, non a caso, siamo andati in difficoltà. Mentre la squadra di Geiger - dopo due brutti rovesci - si è rilanciata». Riavvolgendo il nastro dei ricordi, Maurizio Jacobacci ha però anche di che sorridere. «Se dovessi scegliere il momento più bello dell’anno, punterei sulla vittoria casalinga contro il Basilea. Con l’1-0 decisivo trovato all’ultimo respiro da Bottani». Detto del crocevia Servette, l’amarezza più grande fa invece rima con Coppa Svizzera. «Con il Lucerna - afferma «Jaco» - meritavamo chiaramente il passaggio del turno. Grazie a una partita di spessore avevamo messo sotto l’avversario per quasi 120 minuti». Alla Swissporarena, domani sera, qualcuno vorrà dunque vendicarsi. Massimo Solari

