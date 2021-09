Clamorosa interruzione del match tra Brasile-Argentina valido per le qualificazioni dei mondiali del 2022 in programma questa sera a San Paolo. La partita è stata sospesa al quinto minuto di gioco per violazioni dei protocolli anti COVID. L’Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria è infatti intervenuta perché i giocatori argentini Martinez, Lo Celso, Romero e Buendia non hanno fatto la quarantena di 14 giorni prevista in Brasile per chi proviene dal Regno Unito.