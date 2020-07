Il Milan annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto, che pertanto scadrà a fine giugno 2022. Pioli, spiega una nota del club, ha saputo gestire brillantemente sia il blocco dovuto alla pandemia da Covid-19 che il riavvio della stagione in corso, con un approccio concreto e positivo, facendo crescere tutta la squadra.

Tramontata quindi l’ipotesi di Ralf Rangnick. Diversi media tedeschi hanno riportato in serata una dichiarazione di un consulente dell’allenatore, Marc Kosicke. «AC Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto per una collaborazione - si legge nella dichiarazione riportata dai siti di Kicker e Bild. -. Per questo motivo, e tenuto conto dello sviluppo positivo e dei risultati ottenuti con Pioli, si è deciso insieme che Ralf Rangnick non assumerà alcuna funzione nell’AC Milan».