Si è spento all’età di 73 anni Pierino Prati, per tutti «Pierino la pesta», attaccante, in particolare, del Milan targato Nereo Rocco che vinse tutto fra il 1967 e il 1969. Si laureò capocannoniere al suo primo anno come titolare in Serie A. Appena ventiduenne, firmò una tripletta in finale di Coppa dei Campioni contro l’Ajax. Nato a Cinisello Balsamo nel 1946, era malato da tempo.