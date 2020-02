Milan e Juventus si sono lasciate sull’1-1 al termine della semifinale d’andata della Coppa Italia. A San Siro i rossoneri hanno provato a scappare con Rebic, in rete al 61’. In pieno recupero la Juventus ha però pareggiato i conti con Cristiano Ronaldo, letale nel realizzare il rigore concesso dall’arbitro Valeri dopo un mano in area di Calabria inizialmente non fischiato ma poi punito grazie all’intervento del VAR.