«Il Mondiale biennale è un progetto nato morto». Lo ha affermato Jonas Baer-Hoffmann, segretario generale del sindacato mondiale dei giocatori (Fifpro). Baer-Hoffmann sostiene che la FIFA dovrebbe piuttosto impegnarsi per promuovere la Coppa del mondo femminile. In dicembre la FIFA, guidata dal presidente Gianni Infantino, si augura di trovare il consenso per l’accettazione di un Mondiale maschile ogni due anni. Il progetto, sostenuto da Arsène Wenger, direttore dello sviluppo del calcio in seno al massimo organismo mondiale, è intanto stato criticato da più fronti: dai dirigenti dei singoli campionati, ma anche dai giocatori e da gruppi di tifosi.