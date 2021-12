Oltre 700 pagine. Di analisi, numeri, grafici. E ancora riflessioni e possibili scenari. Per asserire cosa? «Che il Mondiale ogni due anni, maschile e femminile, è fattibile». No, Gianni Infantino non molla. Rilancia, anzi, al termine del summit FIFA condiviso lunedì con 207 associazioni membro. «I due studi che abbiamo realizzato su mandato dell’ultimo congresso dimostrano chiaramente che il progetto è sostenibile. Non soltanto da un punto di vista sportivo, ma anche a livello economico». Il presidente ha parlato di «un tassello» a favore dello sviluppo del calcio globale. Un tassello nel quadro della più ampia riorganizzazione del calendario internazionale, «della quale beneficerebbero tutti. Federazioni, club, giocatori. E, non da ultimo, i tifosi». Il tutto con un obiettivo: «Reinvestire...