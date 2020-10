Da partita di cartello a sfida della discordia è stato un attimo. E così, al netto della storica rivalità, Juventus-Napoli è diventata anche terreno di scontro. Uno scontro accesissimo, a suon di note e controcomunicati. Il risultato? Dopo soli tre turni la Serie A sembra già in ostaggio, per non dire a rischio. Ma perché la situazione è precipitata a tal punto? Colpa delle interpretazioni opposte di protocolli e regolamenti. Sanitari e non. Per la Lega di Serie A il match di ieri sera a Torino tra bianconeri e partenopei andava giocato. Dopo i due casi positivi registrati in squadra, il Napoli però non si è mosso dalla Campania, seguendo alla lettera le indicazioni ricevute dall’ASL locale. Anche se i bianconeri si sono presentati in campo (arbiro presente) aspettando formalmene 45 minuti. I fari dell’Allianz Stadium sono però così rimasti spenti. Nelle prossime ore si accenderanno quelli della giustizia sportiva, chiamata a dirimere la questione e probabili ricorsi. De Laurentiis mi ha scritto un messaggio proponendo di rimandare la partita. Gli ho risposto che la Juventus si attiene ai regolamenti e c’è un protocollo chiaro, secondo me ben fatto, che noi abbiamo osservato». Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli, intervistato da Sky Sport. La Juve vincerà 3-0 a tavolino? «Preferisco vincere sul campo, sempre», la risposta di Agnelli.

«Le altre hanno giocato»

La Lega, dicevamo, ha spinto per scendere in campo. «Il protocollo prevede regole certe e non derogabili, che consentono la disputa delle partite di campionato pur in caso di positività, schierando i calciatori risultati negativi agli esami effettuati e refertati nei tempi previsti dalle autorità sanitarie» il chiaro messaggio pubblicato in vista del posticipo. Il tutto, appunto, mentre il Napoli si trovava in isolamento come da disposizioni dell’autorità sanitaria. Un comportamento, questo, ritenuto sbagliato dalla controparte. «In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SS Napoli Calcio la Lega Serie A chiarisce che il sistema di regole in vigore deve garantire massima tutela della salute per le persone coinvolte, parità di trattamento tra i vari club, nonché rispetto dei principi di lealtà sportiva»._E ancora: «Tale norma di ordinamento statale a carattere speciale, applicabile alla situazione del Napoli che presenta due calciatori positivi alla COVID-19, è la stessa utilizzata più volte nel corso della stagione per permettere, a puro titolo di esempio, al Torino di affrontare l’Atalanta, al Milan di recarsi a Crotone o al Genoa di andare a giocare al San Paolo, e all’Atalanta di scendere in campo contro il Cagliari». Una questione di equità sportiva insomma. Ma il Consiglio di Lega ha altresì smontato la tesi del club presieduto da Aurelio De Laurentiis: «È stato approvato un preciso regolamento da adottarsi in caso di positività plurime che possono portare al rinvio gare solo al verificarsi di determinate condizioni che, al momento, non si applicano al caso del Napoli, e non sussistono provvedimenti di autorità statali o locali che impediscano il regolare svolgimento della partita».

Spadafora chiede prudenza

I partenopei non sono rimasti con le mani in mano. No, hanno chiesto una precisazione all’ASL. Pronta la risposta: «Tenuto conto che i calciatori del Napoli recandosi in trasferta a Torino avrebbero inevitabilmente avuto contatti con una pluralità di terzi (personale dell'aeroporto, equipaggio e passeggeri del volo, personale dell’hotel sede di ritiro, addetti e tesserati della Juventus) si ritiene che le condizioni non consentano lo spostamento in sicurezza».

Sulla questione si è espresso il ministro dello_Sport, Vincenzo Spadafora: «Spetta ora agli organismi sportivi decidere sugli aspetti specifici del campionato, sia sulla decisione legata alla partita sia su eventuali ricorsi. La vicenda Juventus-Napoli ci impone ancora una volta un richiamo all’attenzione e alla prudenza di cui il Paese ha bisogno in un momento tanto delicato. Il protocollo proposto dalla FIGC e validato dal CTS ha provato a mettere in sicurezza il calcio italiano per consentire la ripartenza auspicata».

©CdT.ch - Riproduzione riservata