Il Napoli di Gennaro Gattuso e la Serie A tirano un sospiro di sollievo. Dopo il focolaio emerso in casa Genoa - i casi positivi al coronavirus sono saliti a 19 -, la seconda tornata di tamponi effettuata dai partenopei ha portato a un esito rassicurante. Solo un giocatore, Piotr Zielinski, è finito nella morsa della COVID-19. Insieme a un membro dello staff. Se Genoa-Torino è già stata rinviata in via eccezionale, a questo punto dovrebbe invece tenersi come da programma il match di cartello della terza giornata tra Juventus e Napoli.