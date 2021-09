«Il nuovo allenatore? Contro lo Xamax ci sarà»

In panchina, per la sfida contro il Basilea, ci saranno Mattia Croci-Torti e Cao Ortelli. Due traghettatori, in attesa che i vertici del club bianconero comunichino definitivamente il nome del successore di Abel Braga. A che punto siamo? Sul canale ufficiale della società, poco prima del fischio d’inizio del match contro i renani, il coordinatore dell’area sportiva Carlos Da Silva ha fatto il punto della situazione. E fornito importanti aggiornamenti. «Siamo alle battute finali. Posso rassicurare i tifosi: contro il Neuchâtel Xamax, per la sfida di Coppa di venerdì, la squadra sarà quasi certamente guidata dal nuovo allenatore». Non resta che scoprirne l’identità.