Leo Messi, che in questa stagione ha vinto la Coppa America con l'Argentina, ha conquistato il Pallone d’oro per la settima volta in carriera. L’ex Barcellona, ora in forza al Paris St. Germain è stato preferito a Robert Lewandowski (Bayern Monaco), Jorginho (Chelsea), Karim Benzema (Real Madrid), Ngolo Kanté (Chelsea) e Cristiano Ronaldo (Juventus / Manchester United), che si è dovuto accontentare della sesta posizione.