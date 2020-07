Addio, Pallone d’oro. O meglio: arrivederci al 2021. Quando (si spera) il calcio riabbraccerà la normalità. «Non ci sono le sufficienti condizioni di equità» afferma con forza «France Football», la rivista che istituì il riconoscimento più prestigioso di tutti oltre sessant’anni fa, nel 1956. Ergo, nessuno succederà a Leo Messi e Megan Rapinoe, trionfatori nel 2019. Un piccolo, grande terremoto. «Ma c’era da aspettarselo» afferma Alessandro Grandesso, corrispondente da Parigi per la «Gazzetta dello Sport». «Gli Europei sono stati rinviati, mentre la Champions e l’Europa League si disputeranno con una formula ridotta. Elementi, questi, che non favoriscono di certo il processo di assegnazione. Di più, veniamo da lunghi mesi di stop ed era difficile, per gli organizzatori, stabilire un metro di giudizio il più possibile fedele alle edizioni passate. Da quando il premio è tornato completamente nelle mani di France Football dopo la condivisione con la FIFA, nel 2016, è riemersa anche la tradizione».

È un altro sport

In un certo senso, la decisione di non assegnare il Pallone d’oro fa il gioco dei criticoni. Quelli, per intenderci, secondo cui il calcio post pandemia non è calcio. Senza spettatori e con partite una in fila all’altra, per tacere delle cinque sostituzioni e – appunto – di un’equità sportiva tutto fuorché rispettata. Ne sa qualcosa la nostra Super League, alle prese con quarantene, rinvii e Under 21 mandate in campo dall’oggi al domani per «salvare la stagione».

«France Football nel suo comunicato è stata abbastanza chiara» prosegue Grandesso. Non si può paragonare l’imparagonabile. «Alcuni candidati, nello specifico quelli che giocano in Francia come Neymar o Mbappé, sarebbero stati più penalizzati rispetto ai soliti noti, Ronaldo e Messi».

E questo perché, banalmente, l’annata 2019-20 della Ligue 1 è stata archiviata senza troppi complimenti a differenza degli altri, grandi campionati come Premier inglese, Bundesliga tedesca, Liga spagnola e Serie A italiana. «Avremmo rischiato di avere un’edizione sballata, è evidente. Poi, è vero, la decisione è riconducibile altresì al fatto che Mbappé, un francese, potenzialmente avrebbe potuto vincere. Soprattutto se la Francia si fosse confermata agli Europei dopo il Mondiale vinto in Russia». Di riflesso, il rinvio potrebbe scombinare i piani di Ronaldo e Messi, rispettivamente 35 e 33 anni o, se preferite, 6 premi contro 5. Ancora Grandesso: «Già, riusciranno entrambi a competere ancora ai massimi livelli e a mettere le mani su un altro trofeo? I due hanno dominato la scena in quest’ultimo decennio. In futuro, però, il premio potrebbe aprirsi alle nuove generazioni».

Il senso di una vittoria

Dicevamo dell’equità. Se n’è parlato più o meno ovunque. Ne parla (anche) «France Football». La scelta di rinunciare al Pallone d’oro inficia i successi ottenuti dalle grandi d’Europa? Pensiamo al Liverpool campione d’Inghilterra trent’anni dopo l’ultima volta o al solito Bayern Monaco che tutto prende e niente lascia. Infiliamoci pure il Leeds di Marcelo Bielsa capace di una promozione strappalacrime. Ovvero, chi si laurea campione ai tempi del coronavirus fa bene a festeggiare o parliamo di scudetti meno sentiti e dunque meno importanti? «In generale, ci sono sempre titoli e campionati più importanti di altri» rileva Grandesso. «Il problema, agli occhi di molti e di France Football in particolare, è la formula. Concludere le stagioni obbligando le squadre a scendere in campo ogni due o tre giorni non è affatto normale. E, ancora, non permette a chi deve assegnare un premio di stabilire un metro di giudizio giusto. Al di là di ragioni patrie, la decisione ha una sua logica. Non c’è pubblico, un allenatore può effettuare cinque sostituzioni. La competizione di per sé è ribaltata, come la concorrenza. O ti inventi un nuovo Pallone d’oro ad hoc o, altrimenti, se punti sulla tradizione ti fai da parte e per il 2020 ti chiami fuori». Meglio, molto meglio allora l’undici ideale di tutti i tempi che verrà stilato una volta archiviata questa folle stagione. Saranno proprio i giurati di «France Football» a stilarlo. Cantava Loredana Bertè: «Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente».

Un premio ancora sentito

Ma il Pallone d’oro, a lungo criticato, ha ancora senso in un calcio sempre più moderno e schiavo di giudizi oggettivi, leggi statistiche? Sì, secondo Grandesso: «Il premio aveva perso credibilità nel suo periodo di condivisione con la FIFA. E questo perché, aprendo la votazione ai vari capitani e commissari tecnici, si finiva per alimentare il dualismo fra Ronaldo e Messi. Con la formula classica e il ritorno al voto dei giornalisti, beh, è stata ritrovata la retta via. Penso, in definitiva, che ci sia bisogno di un riconoscimento simile. Certo, il Pallone d’oro si regge su alcuni paradossi piuttosto chiari: da un lato, aveva perso credibilità perché due giocatori erano nettamente più forti degli altri; dall’altro, adesso potrebbe ritrovare freschezza a causa del loro calo. Rimane, ad ogni modo, un premio sentito e importante, al netto di un limite ormai noto: vincono quasi sempre gli attaccanti, raramente i portieri, i difensori e i centrocampisti. Anche qui, l’affermazione di Modric nel 2018 potrebbe essere vista come l’eccezione che conferma la regola o come un segnale: quando Ronaldo e Messi abbassano la guardia il dibattito su chi è più forte può aprirsi». Si aprirà sicuramente l’anno prossimo, nel 2021.

