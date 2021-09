Paradosso. «Che va contro l’opinione o contro il modo di pensare comune, e quindi sorprende perché strano, inaspettato» recita la vecchia e cara Treccani. Ecco: il FC Lugano, in questi giorni, in queste ore, sta vivendo una situazione paradossale. Bizzarra. Per certi versi incomprensibile. Questa sera, tanto per cominciare, sarà ancora Mattia Croci-Torti a guidare i bianconeri nei sedicesimi di finale della Coppa Svizzera. E ciò a oltre due settimane dall’esonero di Abel Braga. Cosa attenda la nuova proprietà a comunicare il nome del suo successore, resta un mistero. Che, va da sé, non contribuisce alla serenità generale all’interno dello spogliatoio e nemmeno all’esterno. «Ma questo scenario mi era stato prospettato da subito» chiarisce Croci-Torti, sempre solo sul ponte di comando: «Fino a venerdì» afferma a più ripresa. Oggi, questa sera, insomma. «La sfida della Maladière, contro lo Xamax, assomiglia tanto a una trappola. Dovremo essere attenti a non cascarci» afferma il tecnico ad interim.

Da lunedì il timone passerà in mani altrui. A meno che il buonsenso faccia difetto alla dirigenza targata Blaser, Heitz, Pelzer e Da Silva. Le indiscrezioni delle ultime ore - ne ha riferito L’eco dello sport - hanno acceso i riflettori su Raphael Wicky. Già, proprio l’allenatore dei Chicago Fire, compagni di cordata e avventure sportive. E l’opzione Alex Frei? Saltata, a quanto sembra. Bene. Oddio, mica tanto, dal momento che il coach della franchigia di MLS non ne sta combinando una giusta. L’ultimo kappaò, nel massimo campionato nordamericano, è arrivato mercoledì: 3-0 ad opera del D.C. United. Nelle ultime cinque uscite, i Fire hanno racimolato la miseria di tre punti. E basta farsi un giro sul web, tra i commenti dei tifosi del club dell’Illinois, per comprendere la caducità della gestione Wicky. Le preghiere rivolte al patron Joe Mansueto, affinché rinunci al tecnico e - per essere precisi - pure al ds Georg Heitz, si moltiplicano. Rafforzando, di riflesso, l’ipotesi di un imminente trasferimento a Lugano. Della serie: «Riprovaci a casa, in Svizzera, e forse sarai più fortunato». Cosa aggiungere? Beh, che i dirigenti bianconeri, qualora si dovesse andare per davvero in questa direzione, saranno chiamati a fornire più di una spiegazione.