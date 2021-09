«Manca un attaccante vero, il classico bomber da doppia cifra». Una frase sentita e risentita dalle parti di Cornaredo, riecheggiata così tanto da diventare quasi un mantra negli ultimi anni, dal ritorno in Super League. Sì, il Lugano - dopo la promozione nel massimo campionato elvetico - è quasi sempre stato alla ricerca di un uomo forte, in grado di trascinare con costanza l’intero reparto offensivo.

In pochi hanno lasciato il segno

Di tentativi sul mercato, per cercare di sopperire a questa lacuna, nel corso degli anni la dirigenza ne ha fatti parecchi. Dal giovane in rampa di lancio all’esperto «usato sicuro», gli ingaggi si sono sprecati. Eppure - a conti fatti - quasi nessuno dei vari Gerndt, Janko, Marzouk, Holender, ecc. è mai riuscito a lasciare veramente il segno, rispettando gli auspici iniziali. Rare, anzi rarissime le eccezioni. Stringi stringi, quattro giocatori in tutto. Che per un motivo o per l’altro sono entrati nel cuore e nella memoria di tifosi e addetti ai lavori: Armando Sadiku, Ezgjan Alioski, Carlinhos Junior e Mattia Bottani. Tra questi, soltanto l’ultimo si trova ancora in seno al club sottocenerino. Ma pur essendo l’uomo forte del reparto offensivo dei bianconeri, di fatto non è propriamente un «bomber» nel vero senso del termine.

Un potenziale intrigante

Con l’addio di Angelo Renzetti e l’insediamento della dirigenza scelta da Joe Mansueto per gestire la sua nuova creatura, ecco che il giochino si è ripetuto. E così a Cornaredo sono approdati - in extremis, nelle ultime fasi del calciomercato estivo - lo sloveno Zan Celar e l’algerino Mohamed Amoura. Due elementi che hanno impiegato poco tempo per mettersi in evidenza con la loro nuova maglia. Il primo, a suon di gol e assist, ha steso il Lucerna di Celestini nell’ultimo turno di campionato. Il secondo, con le sue accelerazioni e i suoi dribbling, ha già lasciato intravedere un potenziale interessante. Segnali positivi, che però - vedi box a lato - non sempre sono sinonimo di certezze sul lungo termine. Ecco perché affermare oggi - senza riserve - che il Lugano ha finalmente trovato il bomber tanto atteso, sarebbe prematuro. È però un dato oggettivo che il reparto offensivo dei bianconero - completato dal già citato Bottani, Abubakar, Lungoyi, Muci, Luis Phelipe e Monzialo - sulla carta appare tra i più completi e intriganti dal ritorno nella massima divisione, con un potenziale non indifferente.

E dire che ad inizio stagione le speranze dei sottocenerini erano riposte nell’esperto Demba Ba, che sulla carta - una volta ritrovata la miglior condizione fisica - avrebbe dovuto fare la differenza a suon di gol pesanti. Invece domenica, quando i vari Celar, Abubakar, Bottani e Amoura si mettevano in luce alla Swissporarena, il 36.enne - recentemente ritiratosi dopo la parentesi in Ticino - si trovava negli studi televisivi dell’emittente francese RMC Sport, a commentare il derby di Premier League tra Arsenal e Tottenham.

La coperta si è fatta più corta

Il grande paradosso in casa Lugano, alla luce di tutto ciò, è però racchiuso in quanto affermato - a giusta ragione - da Mattia Croci-Torti prima della partita di settimana scorsa contro il Grasshopper: «Abbiamo tanti giocatori offensivi, mentre in difesa, a centrocampo e sulle fasce gli uomini sono contati». Sì, alla settima stagione dal ritorno in Super League, i ruoli sembrano essersi infine invertiti. Con un attacco riscopertosi importante, nel momento in cui centrocampo e difesa, pagano dazio. Non per mancanza di qualità, bensì a causa del limitato numero di alternative in caso di assenze. La classica coperta corta insomma, che dal 2015 a oggi aveva perlopiù attanagliato l’attacco, ma che adesso - almeno fino a gennaio - assillerà gli altri reparti. In attesa del mercato di riparazione, quando - verosimilmente - la nuova dirigenza metterà nuovamente mano alla rosa della prima squadra.

©CdT.ch - Riproduzione riservata