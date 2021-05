L’attaccante ungherese Filip Holender è stato ufficialmente riscattato dal Partizan Belgrado e non farà dunque ritorno a Lugano al termine della stagione. Lo ha annunciato il club della capitale serba, che ha deciso - come annunciato da più parti, ormai da diverse settimane - di pagare il valore di riscatto prefissato in precedenza con i bianconeri, che si aggira attorno al mezzo milione di franchi. Una cifra che il Partizan ha speso in virtù delle buone prestazioni del 26.enne - 9 gol e 4 assist in 26 partite - e che permette al Lugano di incassare un bel tesoretto.