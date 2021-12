Il peggior sorteggio nella storia del calcio, per lo meno ad alto livello, è andato in scena oggi a mezzogiorno e mezzo a Nyon. Quando gli ottavi di finale di Champions League sono usciti da una procedura viziata da un clamoroso errore della UEFA, che ha portato tre ore dopo ad una nuova estrazione ed altri accoppiamenti. Scene commentate in tutto il mondo, una gioia per i nostalgici della mai nata Superlega: ed infatti il Real Madrid è stato il più scatenato nello schieramento anti-Ceferin, annunciando un ricorso per invalidare il tutto.

Primo erroreLa cerimonia sembra al solito ritmo, con il vicesegretario generale Giorgio Marchetti a fare da cerimoniere ed Andrey Arshavin a pescare le palline con i nomi delle squadre. Tutto semplice: le otto vincenti dei gironi (Manchester City e United,...