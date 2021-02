Le prime due sfide della stagione contro lo Young Boys avevano illuso un po’ tutti. Un 2-2 gagliardo al Wankdorf, seguito da una sconfitta casalinga che - con un pizzico di convinzione in più - avrebbe anche potuto essere una vittoria. Quanto basta, comunque, per dare forma a un interrogativo intrigante: vuoi vedere che il Lugano non è poi così distante dai campioni svizzeri? Ecco: la risposta, ineccepibile e al contempo crudele, l’ha fornita il terzo momento d’intimità. Sì, perché ieri a Cornaredo non c’è stata partita. Palese la superiorità della capolista, a fronte di un avversario - il Lugano - impreciso, ingenuo e forse anche incapace di comprendere le consegne del suo allenatore. Con tanti saluti alle nobili ambizioni della vigilia. «Non abbiamo nulla da perdere e vogliamo fare l’impresa»...