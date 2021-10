Mario Gavranovic ha messo a segno la sua prima rete nel campionato turco. L’attaccante ticinese della nazionale elvetica, protagonista anche per due assist vincenti, non ha però potuto festeggiare un successo completo. Il Kayserispor, la squadra in cui milita, è infatti stato sconfitta per 6-3 sul campo dell’Alanyaspor. «Gavra» ha giocato da titolare per la prima volta dal suo arrivo in Turchia.