Cielo coperto. La solita San Gallo, verrebbe da dire. Al Kybunpark è tutto pronto. Per l’amichevole fra Svizzera e Croazia, ovviamente. La prima, primissima partita dei rossocrociati aperta (in parte) al pubblico. Cinquemila, infatti, i biglietti messi a disposizione dell’Associazione svizzera di football dopo l’allentamento annunciato dall’UEFA. «Sarà una partita carica di emozioni» afferma non a caso Vladimir Petkovic, commissario tecnico dei rossocrociati. Lo sarà, appunto, perché gli spalti non saranno vuoti come lo scorso settembre, a Leopoli in Ucraina e poi a Basilea per l’1-1 contro la Germania. «Dopo molto tempo – aggiunge l’allenatore – il pubblico potrà essere presente. Noi siamo pronti, ognuno di noi è pronto. Siamo una squadra e soltanto giocando da squadra potremo raggiungere i nostri obiettivi. Sappiamo che la Croazia è una formazione molto forte, si tratta del primo impegno di un trittico interessante per noi. Tre avversari top da affrontare con ottimismo e spirito».