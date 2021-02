Serata amara per l’Atalanta nell’andata degli ottavi di Champions League. I bergamaschi, in dieci per gran parte della partita a causa dell’espulsione, apparsa ingiusta, dell’elvetico Freuler, sono stati sconfitti per 1-0 dal Real Madrid. Nell’altra partita della serata, il Manchester City ha avuto facilmente la meglio sul Borussia Mönchengladbach (2-0 in «casa» dei tedeschi, sul neutro di Budapest).