Carlos Da Silva non si scompone. Sa di aver messo a segno un bel colpo di mercato, ma preferisce rimanere con i piedi per terra: «Di certo Rüegg non è arrivato a Lugano a seguito delle critiche o dei borbottii sul mercato invernale. Seguivamo Kevin da mesi e il suo trasferimento dal Verona è stato per certi versi complicato». Ecco, appunto: cosa comporta la formula trovata con i veneti? «Il club ha una precisa strategia nel caso di prestiti come quello di Rüegg. Il diritto di riscatto ci permette di tutelare gli interessi della società, evitando al contempo di lavorare per gli altri». Stando a quanto si vocifera, la clausola inserita nell’accordo prevede un futuro investimento di 2 milioni di euro per un contratto di 4 anni. «I risultati ottenuti nella prima parte della stagione, con il 4. posto provvisorio e i quarti di Coppa, hanno sicuramente facilitato l’operazione» prosegue il coordinatore sportivo del Lugano. Per poi sottolineare: «Siamo contentissimi di poter contare su un simile profilo. Con lui si amplia il ventaglio di opzioni a disposizione di Croci-Torti. Rüegg conosce molto bene il campionato svizzero ed è determinato a rilanciarsi dopo l’esperienza così così con l’Hellas». Il 23.enne è principalmente un terzino destro. Il ruolo di Lavanchy, già. Il pendolino vodese, dunque, è destinato a lasciare Cornaredo a fine stagione? «Il rinnovo di Lavanchy non c’entra nulla» replica secco Da Silva. «Mi ripeto. Le trattative con Rüegg vanno avanti da agosto. Inoltre i due giocatori possono convivere: uno in difesa e l’altro più avanzato». Bene. La risposta di Lavanchy all’offerta avanzata dal club, tuttavia, continua a mancare. E lo scenario peggiore, purtroppo, appare tutto fuorché peregrino. «Numa, così come Sabbatini e Custodio non hanno ancora preso una decisione. È nostra intenzione lasciarci alle spalle gli importanti impegni dei prossimi giorni, con Lucerna, il Thun in Coppa e poi lo Zurigo. Dopodiché comunicheremo».