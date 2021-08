La Chaux-de-Fonds, per un neocastellano doc come Mickaël Facchinetti, significa tornare a casa. Più precisamente a una ventina di chilometri dal capoluogo dell’omonimo cantone, dove il 30.enne è cresciuto e ha trascorso parte della sua carriera: «Però non parlatemi di derby - afferma scherzosamente il laterale bianconero -. Non vorrei inquadrare la sfida di Coppa Svizzera sotto questo profilo. Anzi, sono felice di fare una capatina dalle mie parti, dove spero di poter riabbracciare anche qualche parente, approfittando della trasferta».

Evitare lo sgambetto

Una trasferta che all’apparenza non sembra nascondere particolari insidie per il Lugano, tenendo conto della modesta caratura dell’avversario - militante in Prima Lega -, ancora in attesa di iniziare la nuova stagione. Non a caso Braga, domani...