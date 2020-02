Lugano e Bellinzona non si scontravano in amichevole da quasi due anni. Addirittura bisogna risalire al 19 settembre del 2015 per ritrovare una sfida capace di mettere in palio qualcosa oltre alle pacche sulle spalle in spogliatoio e qualche birra in buvette. Ricordate quei sedicesimi di Coppa Svizzera? I bianconeri, allora guidati da Zeman, rischiarono e anche grosso contro l’ACB,...