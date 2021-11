A volte ritornano. Maria Macrì, già giocatrice, vice allenatrice e head coach delle U18 e U19 dell’allora Rapid Lugano femminile è tornata in quella casa che l’ha vista protagonista per un decennio come giocatrice e che ora si chiama FC Lugano Femminile.

Chiamata il 20 ottobre a sostituire Giuseppe Gerosa sulla panchina bianconera, la 54.enne di Como ha avuto pochissimo tempo per dare una prima impronta alla sua giovane squadra e il debutto è stato difficile. Dieci giorni più tardi il Lugano è infatti stato battuto a Cornaredo dallo Young Boys per 2-0, nella sfida valida per la settima giornata della Women’s Super League. L’allenatrice italiana, tuttavia, è soddisfatta: «La squadra è in crescita», ci ha confidato. «Nel poco tempo a disposizione ho volutamente lavorato sull’organizzazione difensiva,...