Il countdown per il match contro il Kriens è iniziato e a Chiasso già si respira l’attesa e l’emozione per il fondamentale spareggio salvezza della 28esima giornata di Challenge League, in programma venerdì 9 aprile alle 19.00.

Non ci sarà l’importante cornice di pubblico a scaldare l’atmosfera, come noto. Ma attraverso l’iniziativa «Con Chiasso per Chiasso» il club rossoblù chiama a raccolta i tifosi per riempire virtualmente il Riva IV, attraverso l’acquisto di un biglietto virtuale. La somma ricavata dalla vendita dei Virtual Ticket verrà devoluta interamente alla Fondazione Provvida Madre per la costruzione del progetto «Casa Ursula», con sede a Balerna.