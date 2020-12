A chi dare credito? Alle proiezioni statistiche, che sul medio-termine non sembrano premiare il Lugano, o ai valori insiti nella seconda forza del massimo campionato svizzero? Mattia Croci-Torti ha accompagnato i bianconeri per buona parte del percorso in Super League, iniziato nell’estate del 2015. Non un pianoro, ma un continuo saliscendi, tra picchi entusiasmanti e tonfi rumorosi. Fino all’attuale e oramai insospettabile costanza di rendimento. «Che discende dalla continuità data alla medesima rosa» sottolinea l’assistente del tecnico Maurizio Jacobacci. «Rinunciare solo a chi se ne voleva andare a tutti costi, è stato il primo segnale di forza sul quale costruire la stagione. E ciò grazie al grande sforzo della società, per certi versi ingabbiata dalla pandemia». Ma torniamo al campo, ai...