Vittoria importante quella porta a casa dal Sion nella 36.esima giornata di campionato. In trasferta a Ginevra, i vallesani hanno sconfitto per 2 reti a 1 il Servette agguantando l’ottavo posto in classifica e di fatto un posto in Super League. Se all’inizio della partita il gioco era in gran parte in mano ai ginevrini, i vallesani hanno saputo reagire pareggiando il risultato prima della pausa. Nel secondo tempo la squadra guidata dal tecnico portoghese Ricardo Dionisio ha cambiato marcia gonfiando nuovamente la rete del Servette.