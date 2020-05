Mancano 10 giorni all’assemblea generale straordinaria della Swiss Football League. E in vista del cruciale appuntamento e del voto che decideranno i destini del campionato 2019-20 di Super e Challenge League i club hanno ricevuto l’ordine del giorno e la documentazione necessaria. Matariale, questo, che ha fatto storcere il naso al presidente del Sion Christian Constantin. Secondo il numero uno dei vallesani, accogliendo la ripresa delle competizioni il 20 giugno si andrebbe infatti a violare la legge sulla concorrenza. Sì, proprio così. E in una lettera inviata al comitato direttivo della SFL e alle altre società «CC» ha voluto esporre le proprie ragioni: «La Swiss Football - si legge nella missiva - deve assicurare e garantire la regolarità e l’equità del campionato. Le regole della competizione devono essere uguali per tutti, dall’inizio alla fine del torneo». Condizioni che per Constantin non sono date dal piano di ripartenza sottoposto ai club. Il motivo? «Constatiamo un problema fondamentale legato alla durata dei contratti e dei prestiti tra i differenti club e il rispettivo personale (staff e giocatori) in scadenza il 30 giugno 2020» scrive il presidente: «Entro questa data il campionato dovrebbe infatti essere concluso». Constantin avanza quindi degli esempi concreti: «A titolo di paragone, per risolvere questa problematica la Federazione tedesca ha riorganizzato il proprio campionato in modo da terminarlo entro il 30 giugno. E ciò, appunto, per una questione di equità e di rispetto delle regole previste dallo svolgimento della stagione 2019-2020. In Francia, per contro, si è preferito mettere fine al torneo piuttosto che immaginarsi di andare oltre il 30 giugno».