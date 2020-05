Finire la stagione 2019-20 è un’utopia. Non solo per una questione medico-sportiva. Il piano della Swiss Football League per Super e Challenge è insostenibile economicamente. Ne ha parlato il Basilea, che di giocare a porte chiuse non vuole saperne, mentre il presidente del sion Christian Constantin e quello del Lugano Angelo Renzetti puntano ad uno stop definitivo. Senza l’aiuto della Confederazione, infatti, i club rischierebbero il fallimento. Ripresa vorrebbe dire salutare definitivamente la misura del lavoro ridotto, salvavita a livello di bilanci.