Il FC Sion del focoso presidente Christian Constantin ha licenziato con effetto immediato otto dei suoi giocatori: Pajtim Kasami, Alex Song, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Seydou Doumbia, Mickaël Facchinetti, Christian Zock, Birama Ndoye e Johan Djourou. Lo ha anticipato il Blick. Per far fronte ai problemi economici causati dal coronavirus e dalla cessazione delle attività sportive, il club vallesano aveva proposto ai suoi dipendenti di accettare degli accordi di breve durata e salari massimi di 12.350 franchi, pari a quelli garantiti dall’assicurazione contro la disoccupazione. I giocatori licenziati hanno rifiutato la proposta del club, o non hanno risposto entro il termine fissato di ieri a mezzogiorno. L’Associazione svizzera dei giocatori ha già presentato un reclamo contro la decisione del Sion.