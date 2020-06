A meno di 20 giorni dalla ripresa della Super League il Sion cambia allenatore. Il club vallesano ha infatti annunciato la separazione con effetto immediato da Ricardo Dionisio. E al suo posto, in panchina, farà ritorno Paolo Tramezzani. L’italiano, già tecnico di Lugano e dello stesso Sion all’inizio della stagione 2017-18, si è accordato sino al termine di questa stagione. Arrivato dallo Stade Nyonnais in gennaio, da parte sua Dionisio lascia il Tourbillon dopo appena 5 partite (e 2 punti raccolti). Il suo contratto sarebbe scaduto il 30 giugno, ma la società del presidente Christian Constantin ha deciso di voltare pagina anzitempo. E ciò, indica il Sion in una nota, «al fine di concedere sufficiente tempo al nuovo allenatore per preparare al meglio la ripresa del campionato contro il San Gallo». In merito all’arrivo di Tramezzani «CC» invece si è espresso così: «La storia tra Paolo e il nostro club non era conclusa. Abbiamo mantenuto dei buoni contatti e affidargli questa missione rappresenta la migliore decisione possibile in questo momento».