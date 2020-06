Il Sion non molla. Di più, il club vallesano ha chiesto alla Commissione della concorrenza (COMCO) di aprire un’ inchiesta contro la Swiss Football League (SFL) . La stessa SFL, si legge in una nota, esporrà alla COMCO la sua posizione senza tuttavia fornire ulteriori indicazioni ai media.

Immediatamente dopo le decisioni prese venerdì scorso nell’ambito dell’assemblea generale della SFL, con in particolare la votazione sulla ripresa dei campionati di Super e Challenge, il Sion ha inviato due esposti alla COMCO. Il club, nello specifico, esige un’inchiesta per posizione dominante della SFL. Inoltre, la ripresa della stagione 2019-20 deve essere vietata da un’ingiunzione provvisoria. In seguito a queste due richieste, la SFL presenterà nei termini stabiliti dalla COMCO una presa di posizione.