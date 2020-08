È il Siviglia il primo finalista di Europa League. A Colonia, gli spagnoli hanno superato 2-1 il Manchester United. Passata in vantaggio al 9’ grazie a un rigore trasformato da Fernandes, gli inglesi hanno subito la rimonta avversaria incassando dapprima il pareggio di Suso al 26’ e poi il gol di De Jong al 78’. Il Siviglia attende ora il nome dell’altra finalista: in lizza ci sono Inter e Shakhtar Donetsk, in campo domani sera a Düsseldorf.