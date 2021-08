«Mi piace pensare che per noi questa sfida sia un bel regalo, nonché un premio per un club ormai prossimo agli ottant’anni di esistenza, che si è sempre difeso dignitosamente nel calcio regionale ticinese». Parole e musica di Patrick Felder, presidente del FC Someo, che non nasconde il proprio entusiasmo in vista della storica partita contro l’Aarau, in programma domani pomeriggio alla Pineta di Maggia. Un sogno per il club di quarta lega, pescato a sorte tra le trentadue compagini ancora rimaste in corsa nell’ultima edizione della Coppa Ticino, poi annullata a causa della pandemia: «Ci è voluta un po’ di fortuna, ma anche un pizzico di bravura nel rimanere in corsa fino a quello stadio della competizione - analizza Felder -. Ora ci godiamo questo evento incredibile, che racchiude tutto il romanticismo e la magia della Coppa Svizzera, passati un pochino in secondo piano durante la pandemia».

Fortuna nella fortuna, dall’urna i valmaggesi hanno pescato una società di Challenge League: «Non potevamo chiedere di meglio, davvero - prosegue il nostro interlocutore -. Una società di Super League ci avrebbe imposto di giocare a Locarno, mentre tutte le squadre dalla Promotion League in giù ci avrebbero probabilmente eliminati in ogni caso. L’Aarau è l’avversario perfetto, un club storico e di blasone. Per noi sarà un onore accoglierlo alla Pineta di Maggia, che abbiamo preferito al campo di Someo sia per la splendida cornice, sia per la migliore qualità delle infrastrutture».

Sul piano prettamente sportivo, la sfida tra ticinesi e argoviesi è la classica missione impossibile. Ne è conscio anche Felder, che però non si perde d’animo: «Chiaramente tra le due squadre c’è un abisso e abbiamo già messo in preventivo una sonora sconfitta. Questo però non significa che non potremo comunque trovare il modo di godere del momento. Il nostro obiettivo sarà allora quello di tenere l’Aarau in scacco il più a lungo possibile, come spesso accade in queste situazioni. E poi perché no, magari realizzare anche un gol. Sarebbe un traguardo stupendo per un gruppo emozionatissimo, che ancora deve iniziare il campionato, ma che si è preparato al meglio per questa partita». Qualora nessuno dei due desideri dovesse realizzarsi, alla peggio i valmaggesi potranno consolarsi con il contorno: «Ci saranno 500 persone - il massimo consentito dalle leggi attuali - di cui 150 in arrivo da Aarau, compresa una cinquantina di esponenti del tifo organizzato. Avremo tre buvette aperte e al termine della sfida si potrà godere di una bella risottata. Poche cose, ma ben organizzate» chiosa Felder con una risata.

