Il fine settimana torrido a Sud delle Alpi non ha smorzato la voglia di calcio nel Moesano, dove sui campi di Lostallo e Roveredo è andata in scena la 14. edizione del tradizionale Torneo di calcio dedicato agli Under 14, organizzato dal Raggruppamento Allievi Calcio Moesano. Nonostante l’assenza di alcune big del nostro calcio, l’entusiasmo delle giovani promesse del calcio svizzero di tornare in campo, dopo il lockdown dovuto alla pandemia, era grande. A spuntarla alla fine sono stati i ragazzi del Team Graubünden, che hanno dimostrato ottima organizzazione di gioco e maggior concretezza sotto porta. Come lo scorso anno l’organizzazione ha optato per la formula a due gironi che consente di alimentare lo spirito formativo, grazie all’elevato numero di incontri previsto. Nella fase di qualificazione nel gruppo A si sono agevolmente qualificate per la fase finale il Bellinzona e il Soletta, che si sono imposte sui padroni di casa dei Grandinani e del Team Mendrisiotto. Nel gruppo B per contro si sono imposti, qualificandosi per la fase finale, il Team Graubünden e il Lugano, che hanno avuto la meglio sul Team Locarnese e la compagine del Rheintal Bodensee. Nella giornata di domenica a Roveredo si è tenuta la fase finale del torneo. A contendersi il trofeo con la formula del girone all’italiana sono scesi in campo Lugano, Bellinzona, Team Graubünden e Soletta. A spuntarla in un girone dove ha prevalso l’equilibrio sono stati i grigionesi che dopo ben 14 partecipazioni, per la prima volta si aggiudicano l’ambito trofeo. L’organizzazione del Torneo Grandinani esprime «un sentito ringraziamento agli sponsor che hanno creduto e sostenuto l’evento e a tutte le squadre partecipanti che con grande entusiasmo e sano divertimento hanno dato vita ad una due giorni di calcio nel Moesano lanciando un messaggio di speranza per il prossimo futuro». Gli organizzatori fanno sapere che «grazie al lavoro di squadra sono state adottate tutte le misure igenico-sanitarie e l’evento si è svolto senza problemi, per una 14. edizione che è da ritenersi un successo per quanto dimostrato dentro e fuori dal rettangolo da gioco: un messaggio positivo in un periodo difficile che speriamo possa essere benaugurante per la nuova stagione calcistica ormai alle porte».