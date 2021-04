L’idea di creare questa Accademia è nata quando è stato notato che la gioventù dello Zimbabwe era abbandonata e che l’educazione - un gioiello del paese e un esempio in Africa nei primi anni dell’indipendenza - era diventata una delle prime vittime della crisi economica, proprio come il settore sanitario.

Vedere tutti quei giovani che non potevano più seguire una scuola normale (le scuole non sono gratuite in Zimbabwe) e finire per strada li ha fatti reagire.