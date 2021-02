Il Team Ticino ha scoperto lo streaming

La pandemia, si sa, ha obbligato molti settori e professionisti a reinventarsi. O, se preferite, ad ingegnarsi per trovare nuove soluzioni alle difficoltà emerse. Il calcio, va da sé, ha dovuto dapprima masticare amaro e, in seguito, capire come affrontare questi cambiamenti. Lo sa bene Massimo Immersi, responsabile tecnico del Team Ticino, il consorzio che raggruppa i migliori giovani del Cantone. Dopo lo stop imposto dalle autorità, anche l’attività del calcio giovanile d’élite è ripresa. Quantomeno a livello di Under 18 e 21. E così, a Immersi e ai suoi collaboratori è venuta un’idea: perché non trasmettere in diretta streaming, sul web, le partite delle nostre squadre? Detto, fatto. «Abbiamo fatto una prova lo scorso fine settimana, trasmettendo una partita della nostra Under 18» afferma Immersi. «Ha funzionato. Addirittura, pur non avendo fatto chissà quale pubblicità siamo riusciti a fare settecento contatti. È una cifra considerevole».

Massimo, innanzitutto: quanto è stato difficile rimanere fermi una seconda volta?

«Non è stato semplice. Ma non lo è tuttora, perché stanno giocando solo la Under 18 e la 21. Il problema, per le altre squadre, adesso è mantenere alta la competitività interna visto che manca lo sfogo della partita. Per svariare un po’, abbiamo pensato di togliere il calcio da alcune settimane di allenamenti proponendo sfide di unihockey o basket. Detto ciò, mentalmente non è stato facile».

Cos’è Team Ticino tv e, ancora, ci saranno sviluppi oltre alle partite in diretta?

«È un’idea nata dal desiderio di permettere alle famiglie, in questo momento segnato dalle restrizioni e dai divieti, di vedere le partite dei loro figli. Evitando che i papà e le mamme si arrampichino sulle reti di protezione dei campi per assistere, dal vivo, ad un determinato match. Come per i professionisti, anche per il calcio d’élite giovanile vige il regime di porte chiuse. In futuro, beh, potrebbero nascere altre forme di comunicazione. Ci lasceremo sorprendere, ecco. Ma per adesso sfrutteremo il canale per gli impegni casalinghi di Under 18 e 21. Sabato, per la sfida della 18, avremo addirittura un giovane che commenterà la partita. Così chi sogna di fare il giornalista da grande può impratichirsi».

Si diceva che la pandemia ha spronato le persone a reinventarsi. Vale anche per il Team Ticino, al di là della televisione appena varata?

«Sì, se penso ai canali social sui quali stiamo lavorando sempre di più. O alle nuove piattaforme come Zoom e Teams, scoperte proprio durante il primo lockdown e usate in maniera intelligente. Ottenendo peraltro riscontri positivi dalle famiglie. A novembre, ad esempio, abbiamo organizzato dei corsi di yoga e pilates per i ragazzi della piramide formativa, quindi dai dodici ai ventuno anni».

Una domanda più tecnica per concludere: crede che questi lunghi periodi di inattività, un po’ come con la scuola a distanza, influiranno sulla crescita calcistica dei giovani?

«Se penso al primo lockdown, dico che per otto-dieci settimane non abbiamo visto il campo. Ci siamo, anche qui, reinventati. Facendo analisi video, dando compiti diversi ai ragazzi, sfruttando appunto le piattaforme. Certo, il campo ovviamente è mancato. Ma il lavoro è stato fatto in un altro modo. La buona notizia, se vogliamo, è che tutti gli altri partenariati hanno vissuto e stanno vivendo la nostra stessa situazione. Detto ciò, non credo ci saranno ripercussioni sulla crescita dei ragazzi».

La prossima diretta

Il prossimo impegno trasmesso da Team Ticino tv sarà la partita della Under 18 di domani alle 14.00 contro il Thun. Per sapere come collegarsi basta visitare i canali social del Team Ticino.

