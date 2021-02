«Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità». Così, con una massima di Albert Einstein, il Team Ticino annuncia l’ingresso in campo di un nuovo servizio, decisamente al passo con i tempi: Team Ticino TV. Già, perché le categorie Under 18 e Under 21 hanno ricominciato a giocare lo scorso fine settimana. Siccome i campi sono chiusi al pubblico, sottolinea il consorzio in un comunicato, «abbiamo pensato di trasmettere le partite in diretta streaming per permettere alle famiglie e ai tifosi di poterle vedere». Vicinanza, dunque. E sostegno all’attività giovanile. «Con enorme piacere abbiamo ricevuto un ottimo riscontro sia a livello di contatti sia a livello di servizio offerto. Abbiamo quindi pensato di fare nascere Team Ticino TV, un canale YouTube in cui trasmetteremo ogni weekend almeno una partita casalinga delle nostre squadre (questo almeno fintanto che i centri sportivi rimarranno chiusi al pubblico, poi si vedrà)». Sui canali social del Team Ticino sarà possibile ottenere maggiori informazioni circa la partita che, ogni fine settimana, verrà trasmessa.