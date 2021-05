La finale di Coppa Svizzera sembra stregata per il Team Ticino. Dopo i tentativi falliti nel 2007 e nel 2009, la U18 si è arresa ancora. E lo ha fatto sul più bello, ai rigori, contro i pari età del Servette. Alla Tissot Arena di Bienne, i tiri a dischetto sono andati avanti ad oltranza. Ma dopo cinque trasformazioni per parte, la squadra allenata da Andrea Lanza ha fallito, mentre i ginevrini non hanno tremato. Nonostante diverse occasioni su un fronte e sull’altro, al termine dei tempi regolamentari la sfida si era conclusa sullo 0-0. Nella storia del Team Ticino, lo ribadiamo, si trattava del terzo atto finale in Coppa. Sia nel 2007, sia nel 2009, la selezione rossoblù U18 era stata sconfitta dal Basilea.