Nell’immaginario collettivo c’è l’immagine in mondovisione della sua capigliatura leonesca sfiorata dallo sputo di Frank Rijkaard. Milano. Ottavi di finale. Mondiali di Italia 90. Germania Ovest contro Olanda. Rudi Völler è la vittima del comportamento antisportivo. La sequenza fa il giro del globo. Per anni. E anni. Tant’è che, ancora l’altro giorno, intervistato dai media del suo Paese, ha ricordato che non c’è tassista che quando lo riconosce non faccia riferimento in primis a quel fattaccio. Un episodio spiacevole in una carriera da sogno, culminata proprio - nell’appuntamento iridato andato in scena nella vicina Penisola - salendo sul tetto del mondo dopo aver sconfitto in finale l’Argentina di Diego Armando Maradona.



Oggi, 13 aprile, Rudi Völler compie 60 anni. È stato uno dei calciatori tedeschi più forti di tutti i tempi. Un attaccante di razza amatissimo dai tifosi. Secondo il tabloid Bild non c’è un cittadino germanico che non lo conosca. Forse il quotidiano esagera - come capita spesso - tuttavia è emblematico di quanto il bomber di Hanau sia entrato nel cuore dei suoi connazionali. E pensare che non ha mai vinto un campionato nel suo Paese, pur avendo gonfiato la rete a ripetizione con le maglie del Monaco 1860 e del Werder Brema (allenato da quel mago di un Otto Rehhagel che nel 2004 condusse la Grecia al settimo cielo). Un vizio che non perse neppure in Italia, nella Roma (dove era e resterà per sempre «il tedesco che vola sotto la Curva Sud»), e in Francia, nell’Olympique Marsiglia del presidente padre-padrone Bernard Tapie: con i transalpini nel 1993 alzò al cielo la Coppa dei Campioni davanti ai giocatori del Milan in lacrime.



La carriera da allenatore non è stata così propizia, sebbene che da commissario tecnico ai Mondiali asiatici del 2002 fu sconfitto solamente in finale, dal Brasile. Da notare anche la brevissima esperienza sulla panchina della Roma, nel 2004. Oggi fa parte dello staff dirigenziale del Bayer Leverkusen, club nel quale concluse nel 1996 la carriera da calciatore e al quale è stato fiero di portare Tranquillo Barnetta, ex nazionale elvetico. A questo proposito, quali i suoi legami con la Confederazione? Völler ha ricordato, intervistato due mesi fa dai colleghi della Luzerner Zeitung, che il gol contro la Svizzera di Türkyilmaz e Chapuisat nell’amichevole disputata a Stoccarda nel dicembre 1990 (e finita 4-0 per i padroni di casa) è stato uno dei più belli della sua carriera. Noi, tifosi rossocrociati, non siamo ovviamente d’accordo. Ma siamo di parte.