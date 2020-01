Leader a soli 23 anni? Sì, è possibile. Chiedetelo a Rodrigo Pollero, attaccante del Chiasso e sempre più punto di riferimento della squadra allenata da Alessandro Lupi. Sbarcato al Riva IV un anno fa, l’uruguaiano si è fatto a poco a poco spazio. In campo e in spogliatoio. Non sarà un caso che 12 dei 13 punti conquistati dai rossoblù in questa stagione complicata sono arrivati...