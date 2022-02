Tutto sembrava apparecchiato a meraviglia. Arthur Cabral da una parte, Jean-Pierre Nsame dall’altra. L’appassionante ritorno di un duello a suon di reti, dopo un girone d’andata dominato dal brasiliano mentre il camerunense era intento a recuperare da un brutto infortunio al tendine d’Achille. A poche ore dalla ripresa dopo la pausa invernale, ecco però la doccia fredda: la Fiorentina si accaparra il bomber del Basilea per assicurarsi il dopo Vlahovic, mentre il Venezia accoglie in prestito il già due volte capocannoniere della Super League, un’arma in più da utilizzare nella lotta contro la retrocessione. Il confronto tra i due, alla fine, si consumerà dunque in Serie A il prossimo 16 aprile. A patto che entrambi vengano schierati dalle rispettive nuove squadre. Dal canto suo il massimo campionato...