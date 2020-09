Allena l’Arbedo, ma il cuore del tifoso resta indiscutibilmente granata. All’ACB Manuel Rivera è sempre molto legato e quando sente parlare di tensioni all’interno dello spogliatoio, di comportamenti non professionali da parte dei giocatori e di provvedimenti disciplinari, non può nascondere la sua amarezza.

L’allenatore Valerio Jemmi è stato sollevato dall’incarico anche se il suo contratto è valido fino al 30 giugno. Qualcuno dice che potrebbe anche essere reintegrato con altri compiti. Cosa ne pensa?

«Quando ci sono situazioni difficili che coinvolgono non una, ma più persone, la scelta meno dolorosa, in generale, è quella di cambiare l’allenatore. Premetto che di questa vicenda non conosco i retroscena. Mi riesce dunque difficile esprimere un giudizio che sia veramente attendibile».

La direzione...