Serata da dimenticare, con gradazioni diverse, per le milanesi. L’Inter non è andata oltre lo 0-0 in casa dello Shakhtar Donetsk mentre il Milan, in dieci per gran parte della partita, è stato beffato dall’Atletico Madrid complice anche un discusso rigore in pieno recupero. 2-1 per i Colchoneros il risultato a San Siro.