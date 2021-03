Il sogno del Chiasso di approdare ai quarti di finale di Coppa Svizzera, eliminando un’altra grande – dopo lo Zurigo nel turno precedente – si è infranto tra il 61’ e il 68’, quando un uno-due fatale da parte del Lucerna ha reso vano il momentaneo vantaggio dei padroni di casa, siglato da Bahloul al 48’. Un boccone amaro da digerire per la squadra allenata da Baldo Raineri, che sull’arco dei novanta minuti ha saputo tenere testa molto bene agli uomini di Celestini, cedendo però nei momenti topici del confronto, dove gli ospiti hanno fatto valere la categoria di differenza.

Primo tempo:

Il Lucerna parte subito forte, creandosi un paio di belle occasioni in entrata con Schurpf (7’, prontamente respinto da Safarikas) e Tasar (9’, tiro a lato). Due azioni che galvanizzano gli ospiti, che infatti continuano a premere sull’acceleratore, sfiorando il gol d’apertura ancora con Schurpf (15’) e Ndiaye, sul quale Safarikas compie un ottimo intervento.

Superato l’avvio complicato, il Chiasso inizia a crederci e nella seconda metà di primo tempo si fa vedere maggiormente in fase offensiva. Dapprima con un tiro a lato di Bahloul (25’) e poi con una bella serpentina del redivivo Marzouk (35’), spentasi sul fondo. Al quarantesimo, poi, occasione clamorosa per Pasquarelli, che viene atterrato in maniera sospetta in area di rigore avversaria. Per l’arbitro Fähndrich però, non c’è rigore. Nel finale di primo tempo c’è ancora una chance per Bahloul, che si guadagna e calcia una punizione velenosa, ma troppo alta.

Secondo tempo:

La ripresa si apre benissimo per il Chiasso, che al 48’ si porta in vantaggio con Bahloul. Il numero undici rossoblù si trova a tu per tu con Müller, ben imbeccato da un passaggio filtrante di Marzouk, e non sbaglia. Un gol che sposta gli equilibri della partita, spingendo il Lucerna di Celestini all’assalto. Gli ospiti tornano a farsi minacciosi, con un tiro di Tasar rimpallato da Dixon (54’) e un colpo di testa a lato di Schurpf (57’), sugli sviluppi di una punizione. È il preludio alla rete del pareggio, che arriva al 61’, quando Ndiaye – lasciato colpevolmente solo al centro dell’area - ribadisce in fondo al sacco da pochi passi un bel cross dalla sinistra. Gli uomini di Raineri subiscono il contraccolpo psicologico e pochi minuti più tardi, al 68’, incassano anche il sorpasso lucernese. In rete ci va Schaub, che finalizza una splendida azione corale degli uomini di Celestini. Il Chiasso rischia a questo punto di sfaldarsi e solo un pizzico di fortuna permette ai padroni di casa di non capitolare una terza volta, quando al 74’ Alounga colpisce un palo da pochi passi. Gli uomini del club di confine, forse rinfrancati da questo episodio, tornano a farsi vedere in fase offensiva pochi minuti più tardi, con un colpo di testa di Bahloul alto di poco (76’). L’assalto finale però, non ha prodotto vere e proprie azioni di nota, con i lucernesi che hanno controllato senza troppi patemi le ultime folate offensive dei padroni di casa, sancendo l’eliminazione dei rossoblù.

In campionato i rossoblù torneranno in campo sabato, in trasferta, contro lo Stade Losanna-Ouchy.

