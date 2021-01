Neanche il tempo di mandar giù l’ultima fetta di panettone e l’ultimo bicchiere di spumante, che il Lugano è già tornato in campo. Una pausa invernale corta, anzi cortissima, dettata da un campionato dalle dinamiche inusuali e soprattutto da due match da recuperare – quelli contro Sion e Young Boys – prima della ripresa “ufficiale”: «Staccare però ci ha fatto bene – afferma con serenità Mattia Croci-Torti, assistente di mister Jacobacci – Anche se solo per un paio di settimane. E al contrario di quel che si potrebbe pensare, non ci pesa il fatto di essere già tornati in campo. Ci servivano questi giorni soprattutto per ricaricare le batterie dal punto di vista mentale, trascorrendo del tempo con i nostri cari. Sul piano fisico invece, è quasi meglio aver ricominciato prima: i ragazzi hanno...