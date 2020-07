In campo un Lugano spuntato

È un Lugano senza vere punte quello che tra meno di un’ora scenderà in campo a Cornaredo contro lo Zurigo. Mister Jacobacci deve infatti fare a meno degli infortunati Gerndt e Janga e dello squalificato Holdener. Christopher Lungoyi, in grande spolvero in occasione della sfida con il San Gallo, partirà dall’inizio in una partita che i bianconeri vogliono assolutamente vincere. Scontato il rientro di capitan Sabbatini dopo il turno di squalifica.