Per certi versi, sono come Sommer o, ancora, come Schär e Akanji. Difendono, già. Ma il loro campo è indubbiamente più grande e, soprattutto, devono difendere una persona. Il Pontefice, nello specifico Papa Francesco. Parliamo, va da sé, delle Guardie svizzere. Ne abbiamo incontrate due a poche ore dell’attesissima supersfida dell’Olimpico fra Italia e Svizzera. Le emozioni, le sensazioni, finanche un pronostico: ecco cosa pensano della squadra di Petkovic i protettori del Papa.