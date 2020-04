«La stagione agonistica degli sport professionistici 2019-2020, in particolare quella del calcio, non potrà riprendere»: lo ha annunciato il premier francese, Edouard Philippe, presentando in parlamento il piano della riapertura dall’11 maggio. In Germania e in Inghilterra si conta di ripartire. I ministri dei Länder tedeschi ritengono che sia possibile una ripartenza già a metà o alla fine di maggio, ma a porte chiuse. Discorso quasi analogo per l’Inghilterra, anche se non sono ancora state indicate date precise. Oltretutto il picco della pandemia da coronavirus non è ancora stato raggiunto.