Hooligan. Il termine continua a inquietare. In fondo, lo ha sempre fatto. Per la precisione da quando, alla fine del XIX secolo, fece capolino durante un processo a carico di un 19.enne inglese, reo di aver aggredito un agente di polizia. L’associazione con il mondo del calcio, e quindi il tifo violento oltremanica, arrivò dopo. Esplodendo insieme alle sottoculture britanniche, a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. I conti con la storia, l’hooliganismo li fece per contro in due momenti ben distinti: la finale di Coppa dei Campioni del 1985, a Bruxelles, e la semifinale della FA Cup, giocata il 15 aprile del 1989 a Sheffield. Da un lato la tragedia dell’Heysel, e i suoi 39 morti. Dall’altra la strage di Hillsborough, fatale a 97 persone. In mezzo sempre i tifosi del Liverpool, i loro...